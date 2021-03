Serie B, Pordenone-Pescara: Tesser recupera Falasco e Calò. Grassadonia lancia Ceter

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Ultima settimana di fuoco per le squadre di Serie BKT prima della sosta per le Nazionali prevista tra una settimana. 28ª giornata di campionato iniziata ieri con gli anticipi tra Cittadella-Pisa e Spal-Entella; tra le otto gare in programma quest'oggi, di sicuro interesse è la gara del "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro tra Pordenone e Pescara, due squadre in cerca di punti per dare una scossa ad una stagione tormentata che vede entrambe le compagini nella metà sinistra del raggruppamento. Una sola vittoria nelle ultime nove partite per il Pordenone (3N,5P): uno score che obbliga i Ramarri a rivedere gli obiettivi di stagione, con la zona play-out al momento più vicina di quella play-off. Ancora più complicata la situazione del Pescara, penultimo a sette punti dalla zona comfort e con all'attivo un solo successo negli ultimi dieci incontri disputati. Oltre che dalla situazione deficitaria in classifica, il clima del match è reso ancora più rovente dalle polemiche alzate dai Presidenti delle rispettive società per i presunti torti arbitrali subiti nell'ultimo turno di campionato. Forse anche per questo si è deciso di affidare la direzione di gara ad un fischietto di Serie A: calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig. Juan Luca Sacchi di Macerata.

COME ARRIVA IL PORDENONE - "È una partita molto importante, dobbiamo prenderci questi tre punti perchè la vittoria ci manca da tanto. Mentalmente non sarà facile, veniamo da un periodo poco brillante, ma dobbiamo farci trovare pronti e approcciare la gara con la giusta carica agonistica". Attilio Tesser predica calma nonostante il momento poco felice dei ramarri e segna la strada per risollevarsi. Ancora in recupero dai rispettivi problemi fisici Bassoli, Butic, Finotto e Pasa, out anche Berra, mentre tornano tra i convocati Falasco e Calò ma difficilmente troveranno spazio dal primo minuto. Biondi dovrebbe partire titolare sulla trequarti dietro la coppia d'attacco che sarà formata nuovamente da Morra e Ciurria. A centrocampo Misuraca in cabina di regia, affiancato da Scavone e uno tra Zammarini e Magnino. Proabile conferma in blocco per il reparto arretrato, con Vogliacco, Camporese, Barison e Chrzanowski davanti a Perisan.

COME ARRIVA IL PESCARA - "Per la prima volta abbiamo svolto una settimana di lavoro ideale con sei sedute di allenamento. La squadra

ha risposto molto bene, mi aspetto passi in avanti rispetto alle gare precedenti. Sarà una sfida dura ma sono fiducioso, alleno un gruppo che ha a cuore le sorti del Pescara". Buone sensazioni nelle parole di Gianluca Grassadonia alla vigilia della gara contro i "Ramarri". Il tecnico campano non avrà ancora a disposizione Balzano, Bocchetti e Tabanelli, indisponibile anche lo squalificato Drudi. Davanti a Fiorillo spazio al danese Sorensen tra Guth e Scognamiglio, solito ballottaggio a centrocampo tra Machin e Maistro, con quest'ultimo in leggero vantaggio per affiancare Dessena e Memushaj. Masciangelo e Bellanova sono ancora i favoriti a presidiare le corsie laterali, davanti dovrebbe tornare Ceter dal 1' in coppia con Odgaard, dopo oltre un mese dall'ultima maglia da titolare.