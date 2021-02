Serie B, Reggiana-Entella: emiliani e liguri a caccia di punti salvezza

Fischio d’inizio alle 21.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La 21^ giornata di Serie B si chiude con una partita fondamentale per la parte bassa della classifica. Si tratta di Reggiana-Entella: due squadre che attualmente condividono con il Pescara la zona retrocessione. Una vittoria consentirebbe ad una delle due contendenti di agganciare la zona playout, acquisendo ulteriore autostima in vista di una lotta salvezza che sarà tirata fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Appuntamento alle ore 21.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dirige la sfida il Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Dimenticare la sconfitta contro il Pisa, affrontando al meglio una gara importante anche se non decisiva. Il tecnico granata Alvini presenta così lo scontro diretto contro l’Entella, che per gli emiliani può valere il sorpasso sull’Ascoli e la certificazione del vantaggio nel doppio confronto con i liguri. Una partita che quindi può dire molto sulla seconda parte di stagione della Reggiana, comunque ancora tutta da scrivere. Per la sfida di questa sera, Alvini dovrebbe dare continuità al 4-3-1-2 visto nelle ultime partite. Rientrano Del Pinto e Varone, che dovrebbero giocare in una mediana completata da Laribi. Possibile esordio in attacco per Siligardi, in coppia con Ardemagni e con Radrezza tra le linee.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Vietati i cali di tensione, visti ultimamente all’inizio del secondo tempo sia contro il Chievo che una settimana fa contro il Cosenza. Vivarini non usa mezze misure, descrivendo come fondamentale la sfida contro la Reggiana. Dopo essere rientrati in corsa per la salvezza, i liguri hanno rimediato qualche sconfitta che ha tarpato loro le ali. La lotta per non retrocedere è ancora tutta da vivere e l’Entella, che sa quanto ha lottato per riemergere dopo un avvio di campionato disastroso, vuole farne parte. Per avere la meglio sulla Reggiana, Vivarini dovrebbe dare continuità a quanto visto contro il Cosenza sia in termini di modulo che di uomini. Il ballottaggio più importante riguarda l’attacco, con Capello favorito su Mancosu.