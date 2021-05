Serie B, Reggina-Ascoli: al Granillo in palio punti pesanti per playoff e salvezza

vedi letture

Lo stadio Granillo fa da teatro al match tra Reggina e Ascoli, valido per la 36ª giornata di Serie B. Entrambe le formazioni arrivano alla gara odierna con il vento in poppa, sorretti da un brillante periodo di forma: i calabresi sono reduci da sei risultati utili consecutivi e si ritrovano attualmente ad una sola lunghezza dalla zona playoff, mentre i piceni hanno collezionato quattro vittorie di fila ritornando prepotentemente in lizza per la salvezza diretta. Ad aggiudicarsi la gara di andata tenutasi lo scorso 4 gennaio al Cino e Lillo Del Duca furono i bianconeri, che si imposero per 2-1 in rimonta sugli amaranto. Arbitrerà l'incontro Roberto Abisso della sezione di Palermo.

COME ARRIVA LA REGGINA - Baroni dovrebbe disegnare la squadra con il 4-2-3-1: il primo ballottaggio coinvolge Cionek e Dalle Mura, con il polacco favorito per comporre con Stravropoulos la coppia di centrali di difesa. Lakicevic e Di Chiara opereranno sugli esterni. La cerniera di centrocampo vedrà Crisetig e Crimi dal 1', con Bianchi inizialmente in panchina. Sulla trequarti spazio a Rivas, Folorunsho e Bellomo, con Edera che insidia quest'ultimo per una maglia da titolare. Davanti, da unica punta, agirà Montalto. Indisponibili gli infortunati Situm, Faty, Kingsley e Micovschi.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Sottil deve rinunciare agli squalificati Brosco e Buchel, oltre che a Pinna e Stoian, out per infortunio. I marchigiani si schiereranno con il 4-3-1-2: in difesa Kragl è in leggero vantaggio su D'Orazio per completare il reparto insieme a Pucino, Avlonitis e Quaranta. In mediana Danzi contende il posto a Eramo per il ruolo di regista, mentre da mezzali si muoveranno Saric e Caligara. Davanti il tandem d'attacco dovrebbe essere composto da Bajic e Dionisi, con Sabiri tra le linee.