Serie B, Salernitana-Brescia: ancora out Aya, Clotet recupera Donnarumma

A chiudere la trentesima giornata del campionato cadetto sarà il posticipo dell'Arechi tra Salernitana e Brescia, squadre separate da nove punti in classifica ma unite da uno storico gemellaggio. I granata quinti in classifica vengono da due pareggi consecutivi e vogliono tornare al successo casalingo che manca addirittura dal 23 gennaio contro il Pescara. Il Brescia, invece, è reduce da quattro vittorie consecutive che hanno permesso di risalire la china e portarsi a -4 dai play-off. A dirigere la gara sarà Alberto Santoro della sezione di Messina.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Castori deve fare ancora a meno di Aya in difesa, oltre che dei lungodegenti Dziczek e Lombardi. Scontata la riconferma del tradizionale 3-5-2: davanti a Belec ci saranno ancora Bogdan, Gyomber e Veseli; a centrocampo ci saranno Capezzi, Di Tacchio e Coulibaly, con Jaroszyski e Casasola, mentre in avanti unico certo del posto Tutino, che sarà affiancato da uno tra Djuric e Gondo, in ballottaggio.



COME ARRIVA IL BRESCIA - Le rondinelle non avranno a disposizione Spalek, Skrabb e Ndoj, mentre Donnarumma è recuperato ma non è al meglio. Squadra che vince non si cambia per mister Clotet che riproporrà verosimilmente l'undici vittorioso sulla Reggina: ancora 4-3-2-1, quindi, con in difesa la linea a quattro composta da Karacic, Cistana, Chancellor e Martella; in mediana Bisoli, Van De Looi e Bjarnason; in avanti Jagiello e l'ex Ragusa agiranno alle spalle dell'inamovibile Aye.