Serie B, Salernitana e Cosenza non si fanno male: finisce 0-0 all'Arechi

Una Salernitana reduce dal successo esterno di misura ai danni della Cremonese non va oltre lo 0-0 contro un Cosenza proveniente dalla sconfitta in casa per opera del Frosinone. Reti bianche all'Arechi e la situazione di classifica resta più o meno invariata per entrambe le compagini: i granata restano in piena zona playoff, mentre i calabresi si trovano impantanati tra le parti più basse della classifica.