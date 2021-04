Serie B, Salernitana-Frosinone: vietati passi falsi per entrambe le squadre

A chiudere la trentaduesima giornata del campionato cadetto nel lunedì di Pasquetta sarà il big match dell'Arechi tra Salernitana e Frosinone. Gara delicata per entrambe le compagini, ma per motivi diversi: da un lato la Salernitana, reduce dal ko nello scontro diretto contro il Lecce, non può permettersi altri passi falsi per continuare a cavalcare il sogno promozione diretta e mantenere la terza posizione in classifica, dall'altro i ciociari che non vincono da quattro turni e hanno visto pericolosamente avvicinarsi la zona play-out. A dirigere la gara sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Castori dovrà ancora fare a meno di Gondo, Aya e Durmisi, oltre ai lungodegenti Dziczek e Lombardi e allo squalificato Bogdan. Scontata la riconferma del 3-5-2, con qualche novità rispetto al ko di Lecce: difesa obbligata, con Gyomber, Veseli e Jaroszynski, mentre a centrocampo ci saranno Di Tacchio, Coulibaly e Anderson, con Kupisz e Casasola sugli esterni. In avanti la coppia Djuric-Tutino.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Squadra quasi al completo per Grosso, che va verso la conferma del 4-3-3 con qualche novità: davanti a Bardi dovrebbero esserci Salvi, Szyminski, Ariaudo e Zampano, mentre in mediana dovrebbe vedersi Kastanos dal primo minuto accanto a Rohden e Maiello; in avanti il tridente Brignola-Iemmello-Novakovich.