Serie B, Salernitana-Pescara: granata contro la crisi, abruzzesi per la risalita

vedi letture

Questo pomeriggio all'Arechi andrà in scena una grande classica del campionato cadetto, il match tra Salernitana e Pescara. I granata necessitano assolutamente di tornare al successo dopo ben tre ko consecutivi contro Monza, Pordenone ed Empoli per scacciare la crisi e riprendere quota; di fronte ci saranno i biancazzurri del grande ex Breda che vengono dalla sconfitta interna con la Cremonese ma sono in leggera ripresa dopo un avvio horror. Gli abruzzesi sono in zona play-out, ma promettono battaglia. A dirigere la gara sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Diversi assenti per mister Castori, che dovrà rinunciare ancora a Lombardi oltre agli squalificati Andrè Anderson e Dziczek. In mediana ritornano però capitan Di Tacchio e Capezzi, mentre il giovane Sy ottiene la prima convocazione. Sarà 3-5-2: davanti a Belec ci saranno Bogdan, Gyomber e Mantovani; in mediana Di Tacchio sarà affiancato da Coulibaly e Kupisz, con Casasola e Lopez esterni; in avanti Djuric farà coppia con uno tra Tutino e Gondo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Breda dovrà fare a meno dello squalificato Scognamiglio oltre agli indisponibili Antei e Del Favero, ma ritrova Balzano, Bocchetti, Asencio e Bellanova, di rientro dalla squalifica. Prima convocazione anche per i neoacquisti Sorensen e Odgaard. Spazio al 3-5-1-1 con il debutto di Sorensen in difesa accanto a Bocchetti e all'ex di turno Jaroszynski. In mediana Memushaj, Valdifiori e Machin, ritornato in biancazzurro, con Bellanova e Nzita larghi. In avanti Galano agirà alle spalle di Ceter.