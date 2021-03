Serie B, termina Frosinone-Monza: i ciociari acciuffano il pari nella ripresa, è 2-2

Ha preso il via ieri la 26^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi stasera in vista del weekend alle porte.

Da poco conclusa la prima gara di giornata, quella che si è giocata allo "Stirpe" e ha contrapposto Frosinone e Monza, che hanno chiuso il match sul. Nel primo tempo vantaggio ciociaro, ma i brianzoli sono stati bravi a ribaltarla chiudendo la frazione in vantaggio, ma in avvio ripresa la formazione di casa ha trovato il pari con Salvi. Ritmi quindi molto alti, con assalto finale dei ciociari che hanno tentato il tutto per tutto per centrare la vittoria; da segnalare un dubbio episodio in area monzese e un dubbio tocco di mano di Frattesi, su cui l'arbitro ha lasciato correre.

Di seguito il programma della ventiseiesima giornata:

GIA' GIOCATA

Venezia-Reggiana 2-1 (20' Libutti, 46' [rig.] 74' Aramu)

Frosinone-Monza 2-2 (17' Iemmello, 19' Paletta, 43' Gytkjaer, 47' Salvi)

ORE 19:00

Ascoli-Pisa

Brescia-Cosenza

ChievoVerona-Pordenone

Cittadella-Pescara

Lecce-Entella

Reggina-Empoli

Salernitana-SPAL

ORE 21:00

Vicenza-Cremonese