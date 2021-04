Serie B, tra Venezia e Cosenza in palio ci sono punti pesanti

Giornata numero 33 nel campionato di Serie B, in questa domenica di campionato cadetto. Si affrontano due squadre in salute: Venezia e Cosenza. I lagunari che inseguono un piazzamento di prestigio in zona playoff mentre i lupi calabresi cercano la salvezza diretta o tramite playout. La squadra di casa, allenata da Paolo Zanetti ha raggiunto quota 50 punti frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte ma vengono da due mezzi passi falsi: la sconfitta casalinga contro la Reggina e il pari a Ferrara contro la Spal. Con i tre punti i veneti possono scavalcare il Monza e andare al quarto posto. Vittoria che serve come il pane anche al Cosenza di Roberto Occhiuzzi che ha 32 punti grazie a 5 vittorie, 17 pareggi e 10 sconfitte. Una sola sconfitta nelle ultime cinque per gli ospiti che hanno perso di misura contro la Cremonese nel turno di Pasquetta. Fischio d’inizio alle ore 19, arbitra Camplone di Pescara.

COME ARRIVA IL VENEZIA- Venezia senza capitan Modolo che è squalificato, nel 4-3-3 ormai scontato ci sarà Fiordilino con Maleh e Taugordeau. Prima punta Forte, con Di Mariano e Aramu che faranno gli esterni. 43 gol segnati e 33 subiti per i lagunari che hanno in Forte e Aramu le maggiori bocche di fuoco: insieme hanno segnato la metà dei gol, 21, con il primo che ne ha siglati 12 mentre il secondo 9.

COME ARRIVA IL COSENZA- Tra le fila dei rossoblù sono fuori per infortunio Gerbo e Petrucci. Da valutare anche le condizioni di Tremolada che non è al top della forma. 3-4-1-2 che dovrebbe essere confermato, rientra anche Ingrosso dalla squalifica. Faticano a segnare i calabresi che sono andati in rete solamente 26 volte però hanno la miglior difesa (32 reti concesse) delle squadre che lottano per salvarsi. Da tenere d’occhio il portiere Falcone, pararigori, che più di una volta ha salvato e blindato la sua porta.