Serie B, una doppietta di Palombi gela il Brianteo: Monza-Pisa 0-2 al 45°

Un quarto d’ora micidiale quello del Pisa al Brianteo nel primo tempo della sfida contro il Monza. La squadra di D’Angelo parte infatti con il piede sull’acceleratore trovando due reti nei primi dodici minuti: al 7° arriva il primo gol di Palombi che approfitta di un’uscita errata di Di Gregorio per dribblarlo e depositare in rete il pallone, cinque minuti dopo invece l’attaccante scatta fra le linee presentandosi davanti al portiere biancorosso battendolo per la seconda volta. Solo dopo la mezzora la squadra di casa si ridesta prima con Frattesi che per due volte impegna Gori alla respinta, nella seconda il portiere nerazzurro si deve superare per parare anche il tentativo di Boateng. Allo scadere è però di nuovo Palombi ad andare vicino al gol, ma questa volta Di Gregorio che riesce a deviare in angolo.

