SPAL, all'improvviso Viviani. Il centrocampista torna titolare 1048 giorni dopo l'ultima volta

vedi letture

Federico Viviani torna titolare nella SPAL nel match di questo pomeriggio in casa del Chievo Verona. Una sfida, quella del ‘Bentegodi’ importante per le ambizioni di risalita del club estense e che trova nel centrocampista ex Roma un protagonista a sorpresa. L’ultima volta, infatti, che Viviani è stato schierato da titolare nella SPAL è stato il 20 maggio 2018 in Serie A contro la Sampdoria. Da quella gara, lontana mille e 48 giorni, per il centrocampista tanta tribuna e due esperienze tutt’altro che positive con Frosinone e Livorno.