SPAL, Asencio: "Dimostrato che siamo uno spogliatoio che lotta per obiettivi importanti"

Dopo il successo contro il Pescara, l’attaccante della SPAL Raul Asencio ha analizzato: "E' stato molto bello rivedere i miei vecchi compagni e lo staff, che quando sono arrivato qui mi hanno accolto benissimo e che oggi non posso fare altro che ringraziare. Ma a noi servivano i tre punti e li abbiamo fatti perché davvero importante. Abbiamo dimostrato che siamo uno spogliatoio che lotta per obiettivi importanti e lo abbiamo fatto vedere anche a chi non ci credeva e ci ha visto male - evidenzia estense.com -. Questo risultato ci ha permesso di mostrare a tutti chi siamo. Ora dobbiamo continuare a guardare avanti. Ancora a zero gol? Mi manca segnare, ma io sono arrivato per dare una mano e lo sto facendo insieme ai compagni per il raggiungimento di obiettivi importanti. Mi metto a disposizione della squadra e spero che il gol arrivi il più presto possibile. Già con questa vittoria entreremo in campo più sereni".