SPAL, Berisha sul futuro: "Forse a fine mese ci incontreremo col club per discuterne"

Nel corso della conferenza stampa odierna, proprio in risposta alla domanda dell'inviato TMW a Ferrara, il portiere della SPAL Etrit Berisha ha parlato anche del suo futuro: “Non lo so ancora sinceramente, le prossime gare sono decisive. Non ho parlato ancora per il mio futuro perché ancora presto. Dipende da come vado con la SPAL e poi forse a fine mese ci incontreremo per discuterne e sapere qualcosa di più”.