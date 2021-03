Spal-Cittadella 1-0, le pagelle: Vicari un muro, impalpabili Gargiulo e Baldini

vedi letture

Spal-Cittadella 1-0

Marcatori: 46' Floccari.

SPAL

Berisha 6,5 – Una sicurezza tra i pali. Sempre attento quando chiamato in causa.

Okoli 6,5 – Fa spesso la guerra con Tsadjout, confronto che non perde praticamente mai.

Vicari 7,5 – Insuperabile oggi, un vero muro. Dolorante dopo mezz’ora di gioco, stringe i denti e continua a guidare il reparto difensivo. (dal 80’ Tomovic s.v.).

Ranieri 6,5 – Si sgancia spesso per non lasciare spazi a Baldini, seguendolo come un’ombra.

Dickmann 5,5 – Fatica a spingere e non offre soluzioni alternative ai compagni. All’intervallo viene sostituito. (dal 45’ Sala 6,5 – Entra e si prende la corsia mancina. Non spinge molto ma è sempre molto ordinato.).

Segre 6 –Match di sostanza il suo, a volte poco lucido sulla trequarti. (dal 89’ Murgia s.v.).

Esposito 6 – Prova a prendere le redini del centrocampo quando i suoi compagni sono in affanno. Deve tenere meno il pallone tra i piedi in fase di impostazione. (dal 45’ Missiroli 6,5 – Gara che dimostra come possa essere ancora prezioso con la sua esperienza. Gioca con uno, massimo due tocchi. Di tacco sfiora un gol alla Zola, colpendo la traversa.).

Mora 6,5 – Corre e combatte per l’intera gara, non si stanca mai. Prova spesso a spingersi in avanti per riempire l’area avversaria.

Sernicola 6,5 – Gioca il primo tempo sulla corsia mancina e non sembra molto a suo agio. Nella ripresa va a destra ed è tutta un’altra storia: fa su e giù per quella fascia.

Valoti 6,5 – Viene ingabbiato in quella zona di campo, ma con le sue doti tecniche riesce spesso ad uscirne. Nella prima frazione colpisce in pieno la traversa.

Floccari 7 – Molto lavoro sporco per lui. A volte macchinoso, ma torna a segnare regalando il successo alla squadra. (dal 86’ Tumminello s.v.).

CITTADELLA

Kastrati 6 – Non ha responsabilità sulla rete subita. Sicuro nelle uscite.

Donnarumma 5,5 – Deve essere più intraprendente e lanciarsi in avanti con maggiore frequenza.

Perticone 5,5 – Poteva limitare meglio Valoti, che riusciva spesso a girarsi.

Adorni 5 – Non esente da colpe in occasione della rete realizzata da Floccari. Doveva guidare il proprio reparto, ma va in affanno.

Benedetti 6 – Fa rinculare Dickmann nella prima frazione, non si ripete nel secondo tempo.

Proia 5,5 – Non segue i continui movimenti di Mora e viene sostituito dopo l’ora di gioco. (dal 60’ Iori 6 – Da maggiore consistenza al centrocampo con la sua esperienza.).

Branca 6 – Ha qualche problema con le lenti a contatto ma se la cava comunque. Nel secondo tempo sfiora il gol con una bella conclusione al volo.

D'Urso 5,5 – Doveva e poteva strappare di più in mezzo al campo. (dal 83’ Pavan s.v.).

Baldini 5 – Gioca in zona di rifinitura, la porzione di campo più importante in questo sport, ma non si vede mai. Soffre la marcatura di Ranieri. (dal 75’ Rosafio s.v.).

Gargiulo 5 – È l’altro trequartista insieme a Baldini. Inconsistente per l’intera gara, non riesce ad offrire palloni giocabili a Tsadjout. (dal 60’

Beretta 5 – Entra e dovrebbe dare la svolta, ma è nervoso e danneggia i suoi.).

Tsadjout 5,5 – Lotta con il reparto difensivo avversario, ma non riesce a venirne a capo. La coppia di trequartisti alle sue spalle non gli dà certo una mano in tal senso.