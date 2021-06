SPAL, difficile il ritorno di Antenucci. L’obiettivo per l’attacco è Pettinari del Lecce

Difficilmente sarà Mirco Antenucci, in uscita dal Bari, il primo rinforzo offensivo della SPAL. Nella giornata di ieri il ds Zamuner è stato infatti piuttosto chiaro sulle difficoltà di riportare in Emilia l’esperto centravanti, ma la società si sta guardando intorno per dare al tecnico – con Rastelli vicino alla riconferma, ma non ancora ufficializzato – una prima punta di valore. Secondo il Corriere dello Sport l’ultima idea degli estensi sarebbe quella che porta a Stefano Pettinari in scadenza di contratto con il Lecce.