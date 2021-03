SPAL, Esposito: "Stiamo uscendo da questo periodo difficile. A Pisa per i 3 punti"

Intervenuto in sala stampa al termine di Spal-Entella, Salvatore Esposito, centrocampista della Spal, ha parlato così: "Purtroppo qualche episodio non ci è girato a favore. Dobbiamo solo ripartire subito e trovare i tre punti lunedì. È mancato solo il gol, abbiamo messo l’Entella alle corde, ma non abbiamo saputo sfruttare le occasioni. Noi non abbiamo mai perso lo spirito combattivo. Stiamo uscendo da questo periodo difficile. La squadra ha dei seri valori umani e verso la fine del campionato riusciremo a dimostrarlo. A Pisa dovremo approcciare la gara come oggi ed essere aggressivi. Per il resto ascoltiamo il mister e portiamo a casa la vittoria”.