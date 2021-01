SPAL, Marino: "Se battiamo la Juve in Coppa Italia rinuncio ai cannoli per una settimana"

Unica formazione di Serie B ancora in corsa in Coppa Italia, la SPAL domani affronterà la Juventus allo Stadium nei quarti di finale. Sul match ha preso la parola il tecnico degli estensi Pasquale Marino dalle colonne di Tuttosport: “Questo traguardo sicuramente è qualcosa di inaspettato. Contro il Sassuolo ci ha girato bene la sorte in qualche episodio e l’espulsione di Djuricic ha spianato la strada. Però la fortuna te la devi anche andare a cercare e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista: i ragazzi si sono sacrificati e hanno disputato una grande partita. Speriamo di non aver esaurito tutti i jolly con la dea bendata nel turno precedente... (risata). Una cosa è certa: contro la Juventus sarà durissima. Ma ci presenteremo allo Stadium per provarci, non in gita di piacere. I pronostici sono per loro e noi abbiamo poche possibilità, però faremo il massimo per tentare l’impresa. Fioretto in caso di qualificazione? Se succede, sono disposto a rinunciare ai miei adorati dolci. Diciamo una settimana senza cannoli siciliani”.