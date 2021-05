SPAL, tanti i nodi da sciogliere: e per la panchina spunta anche Pavanel della Feralpisalò

Mister Massimo Rastelli sembra ormai vicino alla conferma, ma da tempo stanno circolando anche altri profili per la panchina estense, con la società che si trova quindi a dover scogliere diversi nodi per la programmazione della prossima stagione.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, "potrebbe esserci un budget ridotto con un nuovo progetto da affidare a Massimo Pavanel, ora alla Feralpisalò"; va però ricordato che la formazione gardesana è in lotta per la corsa alla Serie B, quindi anche in questo caso è ancora tutto da scrivere.