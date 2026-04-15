Spezia, ansia per Artistico: distorsione alla caviglia e presenza in dubbio contro il Sudtirol
Tiene banco in casa Spezia la situazione legata a Gabriele Artistico, uscito acciaccato dall’ultima gara contro il Mantova e ora in forte dubbio per il prossimo impegno di campionato contro il Sudtirol.
L’attaccante classe 2001 ha rimediato una distorsione alla caviglia che, a pochi giorni dalla sfida, continua a destare preoccupazione nello staff tecnico guidato da Luca D’Angelo. Il giocatore, scrive Il Secolo XIX, presenta ancora un evidente gonfiore e soltanto nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per escludere eventuali lesioni e chiarire con precisione i tempi di recupero.
Uno stop che arriva in un momento particolarmente delicato della stagione per lo Spezia, impegnato nella lotta per evitare la retrocessione. Artistico, infatti, rappresenta uno dei punti di riferimento offensivi della squadra: 11 reti in 26 presenze in campionato certificano un rendimento importante, soprattutto considerando la giovane età.
Già nel post gara contro il Mantova, lo stesso D’Angelo aveva fatto il punto sulle condizioni del suo attaccante, parlando di una “piccola distorsione” da valutare con attenzione. Tuttavia, con il passare dei giorni, la sensazione è che la sua presenza per la sfida contro gli altoatesini resti fortemente in bilico.
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