Ufficiale Spezia, capitan Hristov prolunga il contratto. Nuova scadenza fissata al 2028

È con il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che lo Spezia "rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Petko Hristov alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2028.

Il nazionale bulgaro, capitano della formazione di mister D'Angelo, è ormai una colonna delle Aquile, dopo esser approdato nel Golfo dei Poeti nell'estate 2021 e aver chiuso la prima stagione in Serie A con un bottino di 17 presenze condite da una rete siglata alla Lazio. In totale sono 52 i gettoni complessivi in maglia bianca, mentre le reti del nuovo capitano aquilotto sono 4, grazie alle tre fondamentali realizzati nella passata stagione, decisive ai fini dell'ottenimento della salvezza diretta.

Determinato, carismatico e sempre pronto alla battaglia, Petko Hristov è diventato uno dei simboli dello Spezia di mister D'Angelo ed è pronto a proseguire nel proprio percorso con le Aquile, da quest'anno con la fascia da capitano al braccio!".