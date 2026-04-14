Spezia con un piede in Serie C, ma c’è un precedente. Russo: "Nel 2007 ci salvammo così"

Lo Spezia a quattro giornate dalla fine ha un piede in Serie C visto l’ultimo posto in solitaria, ma la speranza di agganciare i play out non è ancora svanita anche se servirà un finale perfetto, e qualche risultato favorevole delle altre, per provare a giocarsi il tutto per tutto nello spareggio. Con un precedente, nella stagione 2006/07 che fa ben sperare: un quell’annata infatti lo Spezia perse contro il Rimini a quattro giornate dalla fine per poi salvarsi comunque come ricorda quel Rocco Russo che all’epoca era il direttore generale.

“A quattro giornate dalla fine si può ancora agganciare il play out, ci devono credere. Noi lo facemmo, ma la squadra deve avere la forza di crederci fino in fondo. - ricorsa Russo sulle colonne de Il Secolo XIX - Perdemmo male contro il Rimini e il pubblico perse la pazienza, poi perdemmo ancora con il Treviso al Picco e scoppiò una contestazione feroce, né più né meno quella vista domenica al Picco. Portammo la squadra via, in ritiro, ci compattammo, parlammo, ci confrontammo. Facendo così aiuti i ragazzi a uscire un po' dalla difficoltà e dalla pressione che logicamente ti mette una situazione del genere”.

“Il calendario lo dice, sono tanti gli scontri diretti e altrettante le squadre che si stanno giocando la permanenza in categoria, e questo concede qualche possibilità in più. Ci sono ancora possibilità anche a 38-40 punti di agganciare gli spareggi ed evitare una dolorosa retrocessione. - prosegue Russo - È chiaro che oggi il problema sia anche mentale la paura dei calciatori, quella di vedere e toccare con mano la possibilità di retrocedere. Ma si può ancora fare”.

Come andò a finire quella stagione? Con la vittoria sul campo della Juventus, già vincitrice del torneo, che condannò l’Arezzo di Antonio Conte, e poi lo spareggio contro l’Hellas Verona vinto (2-1 l’andata, 0-0 il ritorno) che sancì una salvezza che oggi in molti sperano di ripetere.