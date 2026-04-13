Spezia, crisi senza fine: gli ultras obbligano i giocatori a lasciare le maglie in campo

Il momento dello Spezia non è dei migliori, e probabilmente l'aver richiamato Luca D'Angelo solo prima della sosta è stata una mossa tardiva visto che, con la gestione Roberto Donadoni, la scossa non era arrivata, ma non si può certo recriminare adesso questo alla proprietà, perché la cosa principale è salvare intanto la stagione. Il tempo dei processi sarà successivo, ma chiaramente il bilancio non depone a favore del club bianconero, con la squadra ora ultima in classifica in solitaria.

La sconfitta casalinga contro il Mantova ha aperto una crisi sempre più forte tra i bianconeri, e la contestazione dei tifosi è stata anche parecchio dura perché, come riporta Il Secolo XIX, la citata gara "è finita con la squadra sotto la curva Ferrovia e con i calciatori costretti dagli ultras a lasciare sul campo le maglie di gioco". Il tutto, aggiunge il quotidiano, a dimostrazione che "la rottura tra pubblico, squadra e società sembra oramai non più ricucibile e non resta altro che finire il campionato che somiglia sempre più a un calvario".

Solo la matematica tiene in vita lo Spezia, atteso per altro da un calendario anche piuttosto duro: SudTirol, Catanzaro, Venezia e Pescara gli ultimi quattro avversari, tutti con obiettivi importanti ancora da giocarsi.