Ufficiale Spezia, primo contratto da professionista per Bertoncini. Firma fino al 2027

Novità in vista per lo Spezia di mister Luca D'Angelo, che vede in gruppo - durante il ritiro pre campionato - il difensore Andrea Bertoncini, classe 2006 e prodotto del vivaio bianconero: il giocatore, proprio quest'oggi, come fa sapere il club, ha sottoscritto con lo stesso il primo contratto da professionista, firmando un accordo biennale (valido quindi fino al 30 giugno 2027). Dopo essere divenuto punto fermo della Primavera ligure, ecco che Bertoncini è arrivata l'occasione del grande salto, con il ritiro in Val Gardena che sarà uno step fondamentale in tal senso.

Di seguito, la nota della società:

"Spezia Calcio e Andrea Bertoncini insieme fino al 30 giugno 2027.

Il difensore aquilotto, classe 2006, punto di forza della formazione Primavera, ha firmato con la Società bianca il primo contratto da professionista.

Prodotto del vivaio dello Spezia Calcio, in maglia bianca dall'estate 2017, Bertoncini in questi giorni è con il gruppo aquilotto in Val Gardena, agli ordini di mister D'Angelo.

Complimenti Andrea!".