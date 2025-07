Ufficiale Francisco Conceicao alla Juventus a titolo definitivo: l'annuncio e tutti i dettagli

Francisco Conceição è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno offensivo, dopo il prestito annuale in bianconero conclusosi al termine del Mondiale per Club andato in scena negli Stati Uniti, torna a titolo definitivo alla Juve e firma, come annunciato dal club con un comunicato stampa ufficiale, un contratto che lo lega ai colori bianconeri fino al 2030.

Il comunicato stampa. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes da Conceição a fronte di un corrispettivo di € 30,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030”.

“Una bella notizia per lui e per tutti noi che, dunque, a distanza di poche settimane abbracciamo nuovamente Francisco Conceição dopo gli ottimi numeri ottenuti durante la sua prima avventura in bianconero - prosegue la Juve nella nota stampa ufficiale -. Abilità, tecnica e intelligenza tattica. Con queste caratteristiche lo avevamo presentato la scorsa estate al suo arrivo – come detto a titolo temporaneo dal Porto – e un anno dopo confermiamo con soddisfazione quanto scritto, aggiungendo che la sua dedizione e il suo attaccamento ai nostri colori sono stati un valore aggiunto importante per la squadra. Conceicao è sceso in campo quaranta volte con la nostra maglia, tra tutte le competizioni, di cui più della metà da titolare. Doppia cifra, poi, per quanto riguarda le partecipazioni al gol: sette le reti messe a segno, di cui due al Mondiale per Club contro l'Al-Ain, e 4 gli assist forniti”.