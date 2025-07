Milan, scambio di documenti in corso per Estupinan: domani le visite mediche

Il Milan ha sostanzialmente chiuso l'operazione relativa all’arrivo in rossonero di Pervis Estupiñán. Secondo quanto riferito da Sky, è in corso lo scambio di documenti con il Brighton per il laterale ecuadoriano classe ’98.

Estupinan, riporta l’emittente satellitare, è atteso in città domani per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto con il club meneghino. L’affare dovrebbe chiudersi intorno ai 17 milioni di euro, con contratto quinquennale e uno stipendio da circa 2,5 milioni di euro netti.

Per il giocatore si tratterà di un ritorno in Italia: Estupinan ha già vestito la maglia dell’Udinese, senza mai scendere in campo, nel 2016. Tre giorni dopo il suo ingaggio, però, i bianconeri del Friuli lo girarono in prestito al Granada: da lì, il girovagare che lo ha portato a consacrarsi in Premier League, alla corte di Roberto De Zerbi. Ora, a Milano (in realtà attualmente a Singapore, ma con ottime probabilità l'accoglienza avverrà a Hong Kong, nella prossima tappa della tournée asiatica del Milan) lo aspetta Max Allegri.