TMW Fiorentina, programmato nei prossimi giorni l'incontro con gli agenti di Kean per il rinnovo

Novità significative emergono sul futuro di Moise Kean in maglia viola. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, è in programma nei prossimi giorni un incontro tra la Fiorentina, l’attaccante e i suoi agenti per discutere il possibile rinnovo di contratto. Fino a ora, la situazione era rimasta in una fase di stallo, con la società che non aveva ancora preso contatti diretti con l’entourage del calciatore per chiarire le proprie intenzioni. Ora però, la trattativa sembra entrare nel vivo.

La strategia del club gigliato è chiara: blindare Kean proponendogli un prolungamento contrattuale accompagnato da un netto aumento dell’ingaggio, che potrebbe arrivare fino a circa 4 milioni di euro netti a stagione. Un’operazione sostenibile anche grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, che consentirebbero alla società di alleggerire il peso economico dell’accordo.

Tra gli obiettivi della Fiorentina c’è anche la revisione della clausola rescissoria: il club vorrebbe innalzarne il valore, pur sapendo che sarà difficile ottenere la sua completa rimozione, viste le richieste dell’entourage. I rapporti tra le parti, tuttavia, restano ottimi, e ciò lascia ben sperare per un esito positivo. Il summit decisivo è atteso a breve, e potrebbe definire il futuro dell’attaccante classe 2000.