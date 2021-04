Stop di 2 settimane in B. Dt Venezia: "Ne prendiamo atto ma avremmo preferito giocare"

Arriva attraverso il Corriere del Veneto il pensiero del Venezia in merito allo stop al campionato di Serie B arrivato nella giornata di domenica per dar modo di recuperare i match rinviata a causa delle positività al Covid. A fare il punto della situazione è stato il direttore dell'area tecnica del club lagunare Paolo Poggi: "Non avevamo una posizione granitica in merito - ha detto -. Prendiamo atto di quello che è stato deciso: tutti avremmo voluto evitare uno stravolgimento simile, ma è stato deciso così e ci adeguiamo. Non credo, però, possa essere un vantaggio per recuperare gli infortunati, avremmo preferito scendere in campo".