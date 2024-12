Ufficiale Sudtirol, in porta arriva Eugenio Lamanna. Accordo fino al prossimo 30 giugno

FC Südtirol comunica di aver acquistato i diritti alle prestazioni sportive del portiere Eugenio Lamanna. L’estremo difensore, 35 anni, svincolato, si è legato al club biancorosso con un contratto fino a fine stagione, ovvero fino al 30 giugno 2025. Nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Lecco, in Serie B.

Eugenio Lamanna, nato a Como il 7 agosto 1989, portiere svincolato, in prova all’FCS da alcune settimane, proviene dalla società gardesana, matricola nello scorso campionato di Serie B, da cui si è svincolato a fine stagione. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Como e maturato poi nel Genoa, ha iniziato l’esperienza nel calcio professionistico nel 2009, con il Gubbio in C2, conquistando prima la promozione in C1 e poi quella in B. Dopo due annate in Umbria è tornato al Genoa, che lo gira al Bari, in cui milita fino al 2013, disputando due campionati di Serie B (42 partite da titolare). Nell'estate 2013 torna al Genoa e viene ceduto al Siena, in Serie B, col quale colleziona 39 presenze. Esordisce in Serie A il 14 dicembre 2014 con il Genoa, subentrando all'espulso Mattia Perin nella gara persa in casa per 1-0 contro la Roma. 2 gare nella terza stagione in rossoblù, mentre nella stagione 2016-2017 gioca 21 partite su 38 e contribuisce alla salvezza del Genoa parando un rigore ad Antonio Candreva nel successo per 1-0 contro l'Inter in chiave salvezza. Nella stagione 2017-2018 gioca in A solo alla penultima giornata. Poi 32 gare in B con lo Spezia, quindi il Monza, con cui gioca da titolare nella stagione del ritorno in Serie B e vive dalla panchina la promozione in A; in quattro stagioni e mezzo colleziona 39 presenze. Lo scorso anno l’esperienza a Lecco, in B e l’infortunio, da cui si è completamente ristabilito.