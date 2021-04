Ternana al match point per la B, Leone: “Negli occhi dei ragazzi la voglia di completare l’opera”

Alla vigilia del match contro l’Avellino, che potrebbe regalare la matematica promozione in Serie B alla Ternana, si è presentato in conferenza stampa Luca Leone, ds delle Fere. Ecco un estratto riportato da TernanaNews: "La squadra è dentro il carroarmato come è stata per tutto l'anno. Vedo nei loro occhi la voglia di completare l'opera. Viviamo al campo dalla mattina alla sera, alle volte sto qui fino alle 20 e spesso passo davanti allo spogliatoio alle 19 e i ragazzi sono ancora in palestra. Per me questa è già una vittoria da dirigente, da uomo di campo. Quando li vedi lavorare con questa voglia di stupire giorno dopo giorno fa piacere. Quando c'è una cavalcata come questa hai sempre paura del rilassamento, della buccia di banana. La mentalità che ha acquisito la squadra ci rende orgogliosi”.