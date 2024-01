Ufficiale Ternana, altro movimento di mercato: dal Torino arriva in prestito N'Guessan

vedi letture

Altro movimento in casa Ternana nella giornata di oggi dopo le cessioni di Falletti alla Cremonese e Corrado al Modena e l’arrivo di Carboni dal Monza. Il club umbro, come rende noto il sito della Lega B, ha infatti prelevato in prestito dal Torino il difensore centrale Ange Caumenan N’Guessan, classe 2003, che in questa stagione non è mai sceso in campo con la squadra di Juric.

Di seguito il quadro della situazione mercato in Serie B:

ASCOLI

Acquisti: Luca Valzania (Cremonese), Matteo Raffaelli (rientro prestito)

Cessioni: Matteo Raffaelli (Palmese)

BARI

Acquisti: Karlo Lulic (Frosinone)

Cessioni: Matteo Ahmetaj (Recanatese)

BRESCIA

Acquisti: Michele Avella (Frosinone)

Cessioni:

CATANZARO

Acquisti:

Cessioni: Francesco Bombagi (Mantova), Nana Addo Welbeck-Maseko (Catania)

CITTADELLA

Acquisti:

Cessioni:

COMO

Acquisti:

Cessioni: Filippo Scaglia (SudTirol)

COSENZA

Acquisti:

Cessioni:

CREMONESE

Acquisti:

Cessioni: Luca Valzania (Ascoli)

FERALPISALO'

Acquisti:

Cessioni: Loris Bacchetti (Casertana)

LECCO

Acquisti: Henri Solomaa (Lecce),

Cessioni: Mattia Tordini (Padova), Eyob Zambataro (Torres), Doudou Mangni (Alessandria), Brayan Boci (Genoa)

MODENA

Acquisti: Nicola Mosti (Entella), Niccolò Corrado (Ternana)

Cessioni: Nicola Mosti (Juve Stabia)

PALERMO

Acquisti:

Cessioni:

PARMA

Acquisti:

Cessioni:

PISA

Acquisti:

Cessioni:

REGGIANA

Acquisti:

Cessioni:

SAMPDORIA

Acquisti:

Cessioni:

SPEZIA

Acquisti:

Cessioni:

SUDTIROL

Acquisti: Salvatore Molina (svincolato), Jasmin Kurtic (svincolato), Alessandro Vimercati (Juve Stabia), Filippo Scaglia (Como)

Cessioni: Alessandro Vimercati (Renate)

TERNANA

Acquisti: Giacomo Faticanti (Lecce), Franco Ezequiel Carboni (Monza), Ange N'Guessan (Torino)

Cessioni: Alessandro Celli (Catania), Niccolò Corrado (Modena), Cesar Falletti (Cremonese)

VENEZIA

Acquisti:

Cessioni: