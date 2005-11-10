Foggia, ecco il secondo colpo dopo la riammissione: arriva Saro dalla Cremonese
Dopo il terzino destro Todisco, il Foggia ha annunciato il secondo colpo in entrata dopo la riammissione in Serie C prelevando a titolo definitivo il portiere Saro dalla Cremonese.
Il comunicato del Foggia
Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Cremonese le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Saro, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028.
Portiere, nato a San Daniele del Friuli il 25 giugno 2000, Saro cresce calcisticamente tra i settori giovanili di Pro Vercelli, Juventus, Cesena ed Empoli. Muove i primi passi tra i grandi con la maglia della Pro Vercelli, imponendosi tra i professionisti in Serie C con 51 presenze complessive e ben 18 clean sheet nel biennio. Le sue prestazioni attirando l’attenzione del Crotone prima e della Cremonese poi, club con cui compie il salto in Serie B. Nell’ultima stagione ha difeso i pali del Cittadella.
Le prime parole di Saro
“Sono onorato e felice di iniziare questa avventura in una piazza gloriosa come questa. - sono le prime parole del portiere ai canali ufficiali - Come sempre darò tutto me stesso per onorare la maglia e i tifosi”.
Il comunicato della Cremonese
U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Calcio Foggia 1920 i diritti alle prestazioni sportive di Gianluca Saro.
Nelle stagioni vissute all’ombra del Torrazzo, il classe 2000 ha giocato 13 partite complessive tra Serie B e Coppa Italia, contribuendo al raggiungimento della finale playoff del 2023-24. Il club grigiorosso ringrazia Gianluca per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.