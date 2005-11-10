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Foggia, ecco il secondo colpo dopo la riammissione: arriva Saro dalla Cremonese

Foggia, ecco il secondo colpo dopo la riammissione: arriva Saro dalla Cremonese TUTTOmercatoWEB
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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 13:24Serie C
Dopo Todisco nella giornata di ieri, il club pugliese annuncia l'arrivo del portiere classe 2000 che ha firmato un biennale con il club

Dopo il terzino destro Todisco, il Foggia ha annunciato il secondo colpo in entrata dopo la riammissione in Serie C prelevando a titolo definitivo il portiere Saro dalla Cremonese.

Il comunicato del Foggia

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Cremonese le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Saro, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Portiere, nato a San Daniele del Friuli il 25 giugno 2000, Saro cresce calcisticamente tra i settori giovanili di Pro Vercelli, Juventus, Cesena ed Empoli. Muove i primi passi tra i grandi con la maglia della Pro Vercelli, imponendosi tra i professionisti in Serie C con 51 presenze complessive e ben 18 clean sheet nel biennio. Le sue prestazioni attirando l’attenzione del Crotone prima e della Cremonese poi, club con cui compie il salto in Serie B. Nell’ultima stagione ha difeso i pali del Cittadella.

Le prime parole di Saro

“Sono onorato e felice di iniziare questa avventura in una piazza gloriosa come questa. - sono le prime parole del portiere ai canali ufficiali - Come sempre darò tutto me stesso per onorare la maglia e i tifosi”.

Il comunicato della Cremonese

U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Calcio Foggia 1920 i diritti alle prestazioni sportive di Gianluca Saro.

Nelle stagioni vissute all’ombra del Torrazzo, il classe 2000 ha giocato 13 partite complessive tra Serie B e Coppa Italia, contribuendo al raggiungimento della finale playoff del 2023-24. Il club grigiorosso ringrazia Gianluca per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.

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