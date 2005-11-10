Ufficiale
Catania, finisce l'avventura di Luperini: ha risolto il contratto che scadeva nel 2028
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L'esperto centrocampista, classe '94, in Sicilia non ha trovato grande spazio e ora sarà libero di andare a giocare altrove.
L’esperienza, non certo memorabile, del centrocampista Luperini al Catania è terminata. Il classe ‘94, che ha giocato appena 18 gare in un anno e mezzo, ha infatti risolto il proprio contratto in scadenza nel 2028. Lo scorso anno per lui ci furono sei mesi di prestito al Livorno dove disputò 16 gare. Lo comunica il club etneo:
"Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Gregorio Luperini. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 18 presenze e una rete, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali".
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