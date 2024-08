Ufficiale Ternana, arrivano Maestrelli e Curcio. Bonugli in prestito e Boloca risolve il contratto

Doppio colpo in entrata in casa Ternana che ha annunciato il tesseramento del fantasista Curcio e del difensore Maestrelli, che arrivano entrambi a titolo definitivo. In uscita invece ci sono i difensori Bonugli alla Fermana e Boloca, che ha risolto il contratto. Di seguito i comunicati delle Fere:

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Curcio. Il fantasista campano (Benevento, 12/03/1990) arriva a titolo definitivo dal Catanzaro e si lega alle Fere per due stagioni. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus ha poi disputato nell’ex Serie C2 148 gare con 27 reti ed 1 assist con le maglie di Casale, Castiglione e Renate. Nel 3 gironi di Lega Pro annovera 251 presenze 73 gol e 39 assist con Renate, Arzachena, Vicenza, Catania, Foggia, Catanzaro e Casertana.

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Alessio Maestrelli. Il difensore laziale (è nato a Roma il 28 aprile del 2003) arriva a titolo definitivo dalla S.S. Turris Calcio e si lega ai rossoverdi fino al 30 giugno 2027. Alessio è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone; nella passata stagione ha collezionato 30 presenze e 2 reti nella Turris.

La Ternana Calcio comunica di aver ceduto alla Fermana F.C. il calciatore Marco Bonugli. Il difensore classe ’05 si trasferisce in prestito fino al termine della stagione.

La Ternana Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il difensore classe ’01 Gabriele Boloca. Ringraziamo Gabriele per l’impegno profuso in rossoverde augurandogli le migliore fortune umane e professionali.