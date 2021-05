tmw Brescia, oggi la decisione su Clotet: ma la fumata bianca pare molto lontana

Potrebbe essere quella odierna la giornata decisiva in casa Brescia per il futuro della panchina. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è attesa per oggi la decisione su mister Josep Clotet, ma al momento attuale le parti sembrano lontane.

Attesi sviluppi.