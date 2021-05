tmw Novara, oggi il cambio di proprietà. Collodel attende una chiamata per il futuro

Questo pomeriggio in casa Novara dovrebbe arrivare l’ultimo atto del passaggio di proprietà del club dall’attuale presidente Rullo a Pavanati con la firma sui documenti dal notaio. Pavanti acquisterà così l’80% del club diventando il nuovo patron con la famiglia De Salvo che conserverà il 20%. Da domani invece dovrebbe partire la progettazione della nuova stagione. Fra i nodi da sciogliere c’è quello relativo al centrocampista Riccardo Collodel, centrocampista classe ‘98 cresciuto nella squadra piemontese. Al momento non ci sono stati contatti fra la nuova proprietà e l’agente del calciatore che ha il contratto in scadenza fra un mese. La priorità di Collodel è quella di continuare l’avventura a Novara, visto il legame con la società e la piazza, ma alla base della prosecuzione del rapporto dovrà esserci un progetto solido con tanto di garanzie sull’utilizzo e il ruolo per Collodel che nell’ultima stagione è stato una delle colonne della squadra con 37 presenze e due reti all’attivo. Sul giocatore ci sarebbero già diversi club pronti ad approfittare di un mancato accordo fra le parti.