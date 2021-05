tmw Dg Cittadella: "Per Baldini è il tempo della maturità: lo ha dimostrato anche a sé stesso"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Dg del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato dell'uomo copertina dei playoff, Enrico Baldini, che con la tripletta segnata nella gara di andata ha messo al sicuro i veneti, ora in finale playoff: "Baldini in C si era un po' perso, non si sa perché, ma è un giocatore che ha grandi qualità, le avevo viste sin dai tempi delle giovanili dell'Inter, ora deve esser bravo a tenere i piedi per terra e il giusto atteggiamento: io gli ho voluto dare la possibilità di far vedere a tutti, soprattutto a sé stesso, che è arrivato il tempo della maturazione. Deve crescere e continuare così".