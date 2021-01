tmw Diaw nel mirino della Serie A: il Pordenone aspetta per oggi la risposta del Torino

La fine del mercato è sempre più vicina, e in casa Pordenone, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarà probabilmente questa la giornata in cui si deciderà il futuro di Davide Diaw, finito nel mirino della Serie A: dopo l'incontro con il Torino, i ramarri aspettano la risposta del club piemontese, ma come loro anche SPAL e Parma attendono l'esito della vicenda.

Entrambe le società, infatti, hanno messo nel mirino l'attaccante, che potrebbe quindi non ultimare la stagione alla corte di Attilio Tesser. Ovviamente non impreparata la società friulana, che pare aver individuato nell'attaccante della Cremonese Luca Strizzolo l'alternativa.