tmw Entella, a rischio la panchina di Vivarini. Possibile promozione per Volpe dalla Primavera

Possibile addio in casa Entella: l'approdo di Vincenzo Vivarini sulla panchina dei Diavoli Neri non si è rivelato risolutorio nel lungo termine, e il club, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sta ora pensando all'esonero. Per questo rush finale di campionato - dove la salvezza è comunque ancora ottenibile - possibile promozione di Gennaro Volpe dalla Primavera.