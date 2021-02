tmw Entella, la situazione è critica: ma c'è nuova fiducia a mister Vivarini

Cinque sconfitte consecutive e ultimo posto in solitaria in classifica, dovuto al ko di ieri con il Venezia e al pareggio del Pescara in quel di Frosinone: momento di crisi per l'Entella. Ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club ha deciso di confermare nuovamente Vincenzo Vivarini in panchina.