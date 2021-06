tmw Il Brescia guarda In casa Feralpisalò: nel mirino il portiere De Lucia

Sta nascendo il Brescia di mister Filippo Inzaghi, con il club che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, guarda in casa Feralpisalò. Nel mirino delle Rondinelle, infatti, c'è il portiere Victor De Lucia, per altro in scadenza con i gardesani.

Atteso sviluppi.