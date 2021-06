tmw Il Pisa guarda in prospettiva: occhi su Buso del Sestri Levante

Giovani da valorizzare per il Pisa, che sta guardando anche in prospettiva futura. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club toscano sta sondando il classe 2000 Nicolò Buso, duttile terminale offensivo - impiegabile sia come esterno che come seconda punta - quest'anno al Sestri Levante in Serie D.