tmw Lecce, idea Baroni per la panchina. Ma la Reggina non vuole mollarlo

Il Lecce continua a guardarsi attorno per trovare il giusto sostituto di Eugenio Corini per dare vita a un nuovo progetto con l'obiettivo di tornare in Serie A. La dirigenza salentina avrebbe per questo messo nel mirino Marco Baroni, reduce da un ottimo campionato da subentrato alla Reggina, che però non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il club calabrese, come spiegato nei giorni scorsi sia dal presidente Gallo sia dal ds Taibi, punta alla conferma dell'ex Benevento sulla panchina per alzare l'asticella nella prossima stagione, ma la corte del Lecce potrebbe far vacillare il tecnico.