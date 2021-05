tmw Parma, si lavora al rinnovo del prestito di Brunetta

vedi letture

Possibile futuro ancora a Parma per Juan Brunetta. Parti al lavoro per il rinnovo del prestito dal Godoy Cruz. Sensazioni positive per la permanenza in gialloblù del giocatore, le prossime settimane saranno decisive. Ma Brunetta può restare a Parma...