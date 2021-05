tmw Pisa, aria di addio per il ds Gemmi. Lo cercano due club: c'è lo Spezia

Archiviata la stagione di Serie B senza la qualificazione ai playoff promozione in casa Pisa si inizia a progettare il futuro. Un domani che è probabile non comprenda l'attuale ds Roberto Gemmi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'uomo mercato nerazzurro sarebbe finito nel mirino dello Spezia in Serie A come nuovo collaboratore dell'attuale ds Mauro Meluso. Sullo sfondo rimane non del tutto tramontata anche l'idea Cremonese, anche se il club grigiorosso ha messo in cima alla lista dei desideri Stefano Trinchera del Cosenza.