tmw Pisa, tutto fatto per Beruatto: il giocatore sta firmando col club toscano

Da giorni di parlava dell'arrivo di Pietro Beruatto al Pisa e adesso la trattativa è andata in porto. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore, proveniente dalla Juventus, sta firmando in questi momenti con il club toscano, che a breve ufficializzerà l'accordo.