tmw Doppio colpo per il Pisa: dalla Juventus U23 arrivano Beruatto e Touré

Doppio colpo per il Pisa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com - ha trovato l'accordo con la Juventus under 23 per Pietro Beruatto e Idrissa Touré.