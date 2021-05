tmw Pordenone, nodo allenatore: non solo la possibile conferma di Domizzi. Al vaglio altri 2 nomi

Dopo la salvezza centrata all'ultima giornata, il Pordenone inizia a programmare il futuro, partendo dalle valutazioni in panchina. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, la società friulana, oltre a valutare la conferma di Maurizio Domizzi, sta attentamente valutando anche due allenatori ora in Serie C, Stefano Vecchi del SudTirol e William Viali del Cesena.

Attesi sviluppi.