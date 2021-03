tmw radio A. Filippini sul Brescia: "Con due-tre vittorie può agganciare i play off e sperare"

L'ex centrocampista del Brescia Antonio Filippini intervistato da TMW Radio ha parlato anche del cammino in Serie B della squadra lombarda che nell'ultimo periodo si è risollevata dopo un inizio difficile: "Tutte le squadre retrocesse iniziano a fare un po' i professori, ma in Serie B bisogna correre e pedalare per portare a casa i punti. Spesso non si riesce a capirlo, e si va incontro a figuracce. Il Brescia quest'anno non è partito benissimo, poi a gennaio se ne sono andati in tanti e la qualità è calata. Ora con il nuovo allenatore e il rientro di Cistana, sono riusciti a raddrizzare la situazione. Se dovessero vincere anche le prossime due-tre partite possono riagguantare la zona playoff e sperare".