tmw Reggina, è fatta per l'esterno Rivas dell'Inter. Mancano solo le firme sul contratto

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro decisivo fra Reggina, Inter e gli agenti - Filippo Pacini e Claudio Vigorelli - di Rigoberto Rivas per chiudere l'affare che porterà l'esterno a vestire ancora la maglia amaranto. Le parti infatti hanno trovato l'accordo per il trasferimento dell'honduregno a titolo definitivo in Calabria dove si legherà al club reggino per i prossimi tre anni.