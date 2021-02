tmw Reggina, non solo Mangiarano. Per il ruolo di Dg colloqui anche con Rosati

Rimane in pole Giuseppe Mangiarano, ma quello dell'ex Trapani e Milan non è l'unico nome al vaglio della Reggina, che sta cercando il sostituto dell'ormai ex Dg Antonio Tempestilli. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com. il club ha avuto colloqui anche con un altro ex Trapani, Gianni Rosati.